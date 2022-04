बिकिनी में फोटो शेयर करने से डरती हैं मृणाल ठाकुर? बोलीं- मुझे बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है

मृणाल ठाकुर ने कहा, 'मैं अपने शरीर को लेकर कंफर्टेबल हूं, बस मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हूं।' मृणाल ठाकुर का ड्रेसिंग सेंस कमाल का है और पापाराजी हमेशा ही उन्हें जबरदस्त लुक में क्लिक करते हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Puneet Parashar Sun, 03 Apr 2022 12:53 PM

