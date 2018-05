Mother's Day Special: बॉलीवुड सितारों ने सोशल मीडिया पर मां से कहीं दिल की ये बातें

आज मदर्स डे के अवसर पर हर बार की तरह बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ अपनी प्‍यारी मम्‍मियों को दूर से ही ढेर सारी शुभकामनाएं भेजने में लगे हुए हैं। इस मौके पर हर कोई अपनी मां के प्रति अपना प्रेम और स्नेह दर्शाने में जुटा हुआ है।

मां हर किसी के लिये अनमोल होती है और इस अनमोल रिश्‍ते को कायम रखने के लिये आज बॉलीवुड के तमाम एक्‍टर्स सोशल मीडिया पर अपनी और अपनी मां की फोटो शेयर कर रहे हैं। बॉलीवुड में जो भी होता है वह जोरों-शोरों के साथ होता है। आइए देखें किसने सोशल मीडिया पर क्या शेयर की है और कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं।

अमिताभ बच्‍चन

T 2802 -

There’s nothing like the love of a mother. This mother’s day I thank my mother and all mothers who have given their little newborns, their love, warmth and a safe pair of hands to survive and thrive. #EveryChildALIVE pic.twitter.com/Ck4Qp6jd1F — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) May 12, 2018

अमिताभ बच्‍चन ने सोशल मीडिया पर अपनी मां को उनके प्‍यार और बलिदान के लिये याद किया और उनके लिये एक पोस्‍ट शेयर की। अमिताभ बच्‍चन ने लिखा है- 'माँ के प्यार की तरह कुछ भी नहीं है। इस मदर्स डे पर मैं अपनी मां और सभी माताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने बच्‍चे को, प्यार, दुलार और सुरक्षा प्रदान कर के उसे आगे बढ़ने और मजबूती से टिके रहने का साहस दिया है। अमिताभ बच्‍चन ने इस पोस्‍ट के साथ अपनी और मां तेजी बच्‍चन की एक पुरानी फोटो भी पोस्‍ट की है।

ऐश्वर्या राय बच्चन

प्रियंका चोपड़ा

Behind every successful celeb is a mom-in-charge and in the case of @priyankachopra it's @madhuchopra. Tune in this Sunday, 13th May at 10am on @zoomtv Facebook page and catch the incredible story of this mother-daughter duo! #ThanksMom pic.twitter.com/acucIOarkx — Zoom TV (@ZoomTV) May 12, 2018

बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा ने भी अपनी मां मधु चोपड़ा को सोशल मीडिया पर मदर्स डे की बधाई दी। प्रियंका ने जूम टीवी के फेसबुक पेज पर एक वीडियो मैसेज पोस्ट किया। ये मैसेज उनकी मां मधु चोपड़ा ने देखा। प्रियंका ने जूम टीवी के ट्वीट को भी रिट्वीट किया है।

बिपाशा बसु ने माँ के नाम खूबसूरत सन्देश इंस्टा पर डाला है।

तापसी पन्नू

अपनी मां को विश भेजने में एक्‍ट्रेस तापसी पन्नू ने इंस्‍टा पर एक पुरानी फोटो पोस्‍ट की है जिसमें वह बहुत ही छोटी सी हैं और मां की गोद में बैठी हैं।

अदिती राव हैदरी ने लिखा है -फ़रिश्ते होते हैं और उनका जादू भी।

माधुरी दीक्षित नेने ने वीडियो सन्देश में कहा है - असल ज़िंदगी में सुपरहीरोज़ होते ही नहीं है। सिर्फ़ माँ होती है।

There are no superheroes in real life. Only mothers. Happy #MothersDay pic.twitter.com/RQW6SYZW1P — Madhuri Madhura Sane (@MadhuriDixit) May 13, 2018

काजोल देवगन ने अपनी मां से साथ फोटो शेयर कर एक संदेश शेयर किया है।

A #MothersDay truth..... I have a super power. It's my mom! — Kajol (@KajolAtUN) May 13, 2018

वरुण धवन

Happy Mother’s Day MA 💙💙💙💙 A post shared by Varun Dhawan (@varundvn) on May 12, 2018 at 7:15pm PDT

सोहा अली खान ने अपनी माँ शर्मीला टैगोर संग बेटी इनाया की तस्वीर शेयर की।

From one mother to another - Happy Mother’s Day 💖 pic.twitter.com/JgNJUz1BSF — Soha Ali Khan (@sakpataudi) May 13, 2018

Happy Mother’s Day to all rocking moms out there! pic.twitter.com/khrOYTKoVS — Kareena Kapoor Khan (@KareenaK_FC) May 13, 2018

शमिता शेट्टी ने बताया है कि उनकी माँ दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं।

Happy Mother’s day to the most beautiful mom in the world ❤️n to all the beautiful mothers out there . Thankyou for being in my life n teaching me so much ❤️ love you ❤️ #mothersday #love #gratitude #motherdaughter #instapic #instadaily pic.twitter.com/Ah1mGC7sXJ — Shamita Shetty (@ShamitaShetty) May 13, 2018

रवीना टंडन

A special day!Moms Birthday&Mother’s Day! Wishing all the moms a very happy Mother’s Day!My mom,the strongest bravest compassionate lady I know From her Ive learnt To love,care for ones that aren’t fortunate,she worked tirelessly for underprivileged children.Happy Birthday Mom! pic.twitter.com/mJjmTXrpGJ — Raveena Tandon (@TandonRaveena) May 13, 2018

सुष्मिता सेन