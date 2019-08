Mission Mangal Vs Batla House Box Office Collection: जॉन अब्राहम पर भारी पड़े अक्षय कुमार, 100 करोड़ के करीब पहुंची 'मिशन मंगल'

Mission Mangal Vs Batla House Box Office Collection: बीते 15 अगस्त को बॉलीवुड की दो बड़ी फिल्में अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म 'मिशन मंगल' (Mission Mangal) और जॉन अब्राहम (John Abraham) की फिल्म 'बाटला हाउस' (Batla House) रिलीज हुई। इन दोनों ही फिल्मों को लेकर फैंस और फिल्म क्रिटिक्स का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 'मिशन मंगल' का जादू कहर बरपा रहा है तो वहीं बॉक्स ऑफिस पर 'बाटला हाउस' का असर थोड़ी धीमा है।

जी हां इन दोनों फिल्म की पांचवें दिन बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट सामने आई है। Box office India की रिपोर्ट के अनुसार, इस वीकेंड जॉन अब्राहम की 'बाटला हाउस' ने 11.5-12 की कमाई की है। वहीं अक्षय कुमार की फिल्म 'मिशन मंगल' ने 27-27.50 की कमाई कर सभी को चौंका दिया है। 'मिशन मंगल' ने अब तक कुल मिलाकर 97.02 करोड़ रुपये की कमाई की है, जबकि 'बाटला हाउस' की कुल कमाई 44.29 करोड़ रुपये है।

#MissionMangal witnesses superb growth on Day 3... Multiplexes of metros + Tier-2 cities are rocking... Mass circuits witness growth and should put up big numbers today [Sun]... Thu 29.16 cr, Fri 17.28 cr, Sat 23.58 cr. Total: ₹ 70.02 cr. India biz.

#BatlaHouse shows substantial growth on Day 3... Has been appreciated and that is reflecting in its numbers, despite a strong opponent... Should witness solid growth today [Sun]... Thu 15.55 cr, Fri 8.84 cr, Sat 10.90 cr. Total: ₹ 35.29 cr. India biz.