'Mission Mangal Trailer': फिल्म का ट्रेलर देखकर फैन्स ने सोशल मीडिया पर दिए ये रिएक्शन्स

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म मिशन मंगल का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ट्रेलर ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया। फैन्स को ये ट्रेलर काफी पसंद आया और उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म के ट्रेलर को लेकर काफी तारीफ की है। कुछ घंटो पहले रिलीज हुई इस ट्रेलर को यूट्यूब पर 11 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि फिल्म के ट्रेलर को कितना पसंद किया गया है। पढ़ें सोशल मीडिया पर सभी के रिएक्शन्स-



Muje pata nahi kese karenge, Par karenge jaroor... Karna hi padega What a dialogue 😍🔥💥 ~ #AkshayKumar pic.twitter.com/uuddXOVgle

Hatt's Off to you sir jee.... #AKSHAYKUMAR #MissionMangalTrailer is A OUTSTANDING!!!🙏 pic.twitter.com/LSp32PRCew