Mission Mangal Film Review: सामने आया फर्स्ट रिव्यू, गृह राज्य मंत्री समेत इन लोगों ने दिए ये रिएक्शन्स

अक्षय कुमार, विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी, निथ्या मेनन, शरमन जोशी और एच.जी. दत्तात्रेय की फिल्म ‘मिशन मंगल’ 15 अगस्त के दिन नजदीकी सिनेमानघरों में रिलीज होने वाली है। ये सभी लोग इस फिल्म में एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) के मिशन मार्स प्रोजेक्ट पर आधारित ये फिल्म महिला वैज्ञानिकों के चारो ओर घूमती दिखाई देगी। जिन्होंने रॉकेट तैयार कर इस असंभव मिशन को पूरा किया।

एक ओर जहां सभी सितारे अपनी फिल्म के प्रमोशन में व्यस्त रहे साथ ही काफी एक्साइटेड दिखे। वहीं, दूसरी ओर फैंस भी इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कल रात दिल्ली में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने पॉजिटिव कमेंट्स की लाइन लगा दी।

मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी भी इस फिल्म की स्क्रीनिंग में प्रस्तुत रहे। फिल्म की रिव्यू की बात करें तो उन्हें इस फिल्म की स्टोरीलाइन और सब्जेक्ट बेहद पसंद आया।

सोशल मीडिया के सहारे से रेड्डी ने कास्ट और क्रू की काफी तारीफ की। वे लिखते हैं कि दिन खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका। मिशन मंगलयान फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने में मजा आया। साथ में अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा और बाकी की कास्ट समेत क्रू मेंबर्स मौजूद रहे। यह फिल्म बेहद अच्छी तरह से शॉट की गई है। इसरो की महिमा और सक्सेस को बेहद शानदार तरीके से दर्शाया गया है।

What an interesting way to end a good day! Had an amazing time watching the preview of the movie #MissionMangalyaan along with the movie leads @AkshayKumar, @Sonakshisinha, and other cast & crew members. It's a movie very well shot, to depict the glory of @isro and its success. pic.twitter.com/biSSpRhttD — G Kishan Reddy (@kishanreddybjp) August 13, 2019

This eve it was pleasure watching movie with @sonakshisinha & @taapsee and our very own hero @akshaykumar. Loved every second of the movie without realisation of time! #MissionMangal is bound to be successful just like the mission itself became BUT the movie is of @vidya_balan. pic.twitter.com/IloHSEpTv9 — Swarupama Chaturvedi (@Swarupama) August 13, 2019