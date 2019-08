Mission Mangal Box Office Collection Day 8: बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ‘मिशन मंगल’ की पकड़ मजबूत, कमाए टोटल इतने करोड़

Mission Mangal Box Office Collection Day 8: अक्षय कुमार-विद्या बालन फिल्म ‘मिशन मंगल’ के आठवें दिन की कमाई सामने आ चुकी है। वर्किंग डे के चलते फिल्म ने धीमी रफ्तार पकड़ी है। आठवें दिन फिल्म ‘मिशन मंगल’ ने केवल 6 से 7 करोड़ के आसपास की कमाई की है। फिल्म एनालिस्ट तरुण आदर्श के मुताबिक फिल्म ‘मिशन मंगल’ ने 6.93 करोड़ की कमाई की है।

फिल्म की स्टार कास्ट की अगर बात करें तो वह काफी मजबूत है। फिल्म में अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, विद्या बालन, तापसी पन्नू, शरमन जोशी, निथ्या मेनन, कीर्ति कुल्हारी जैसे सितारें हैं। दमदार एक्टिंग और मजबूत कहानी के चलते सभी के काम को सराहा गया है। फिल्म का निर्देशन जगत शक्ति ने किया है।

#MissionMangal records fantastic numbers in its *extended* Week 1... Outstanding weekend, solid weekdays [reduction in ticket rates]... Thu 29.16 cr, Fri 17.28 cr, Sat 23.58 cr, Sun 27.54 cr, Mon 8.91 cr, Tue 7.92 cr, Wed 6.84 cr, Thu 6.93 cr. Total: ₹ 128.16 cr. India biz.