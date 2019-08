Mission Mangal Box Office Collection Day 6: अक्षय कुमार की फिल्म ने छह दिनों में कमाए इतने करोड़, जानकर हो जाएंगे हैरान!

Mission Mangal Box Office Collection Day 6: अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, विद्या बालन, तापसी पन्नू, निथ्या मेनन, शरमन जोशी, कीर्ति कुल्हारी स्टारर फिल्म ‘मिशन मंगल’ की एक हफ्ते की कमाई सामने आ चुकी है। फिल्म 100 करोड़ के बिजनेस की लिस्ट में अपना नाम शामिल कर चुकी है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुमान के मुताबिक छठे दिन फिल्म ‘मिशन मंगल’ ने सात से आठ करोड़ की कमाई कर ली है।

छह दिन के टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर बात करें तो फिल्म 113 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। जल्द ही ये 125 करोड़ के बिजनेस में शामिल होने वाली है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। फिल्म के निर्देशन की अगर बात करें तो वह जगन शक्ति ने किया है।

स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (इसरो) के मिशन मार्स प्रोजेक्ट पर आधारित ये फिल्म महिला वैज्ञानिकों के चारों ओर घूमती दिखाई गई है। जिन्होंने रॉकेट तैयार कर इस असंभव मिशन को पूरा किया।

Akshay Kumar versus Akshay Kumar... Fastest to reach ₹ 💯 cr...

2018: #2Point0 [#Hindi]: Day 5

2019: #MissionMangal: Will hit ₹ 💯 cr on Day 5

2019: #Kesari: Day 7

India biz.