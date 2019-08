Mission Mangal Box Office Collection Day 3: अक्षय कुमार की फिल्म ने जीता सभी का दिल, तीसरे दिन कमाए इतने करोड़

Mission Mangal Box Office Collection Day 3: अक्षय कुमार-विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, निथ्या मेनन, तापसी पन्नू, शरमन जोशी, कीर्ति कुल्हारी जैसी स्टार कास्ट से बनी फिल्म ‘मिशन मंगल’ ने तीसरे दिन ताबड़तोड़ कमाई कर सभी को चौंका दिया है। फिल्म के टोटल कलेक्शन की अगर बात करें तो इसने अभी तक 69 करोड़ का बिजनेस किया है।

फिल्म ने पहले दिन 29.16 करोड़, दूसरे दिन 17.28 करोड़ और तीसरे दिन 23.5 करोड़ का बिजनेस कर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिल्म वीकेंड खत्म होते-होते 100 करोड़ के बिजनेस की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का ये आंकड़ा बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है।

#MissionMangal is unstoppable on Day 2 [working day after a big holiday]... Multiplexes are terrific, driving its biz... Day 3 and 4 will be massive again... Eyes ₹ 85 cr+ total in *extended* weekend... Thu 29.16 cr, Fri 17.28 cr. Total: ₹ 46.44 cr. India biz.