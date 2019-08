Mission Mangal Box Office Collection Day 2: अक्षय कुमार-विद्या बालन की फिल्म ने तोड़ा रिकॉर्ड, दूसरे दिन कमाए इतने करोड़

Mission Mangal Box Office Collection Day 2: अक्षय कुमार-विद्या बालन स्टारर फिल्म ‘मिशन मंगल’ ने दूसरे दिन ताबड़तोड़ कमाए कर सभी को चौंका दिया है। दरअसल, फिल्म ‘मिशन मंगल’ 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी। रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने धमाकेदार ओपनिंग कर सभी का दिल जीता।

Top 5 *Day 1* biz... 2019 releases...

1. #Bharat ₹ 42.30 cr [Wed]

2. #MissionMangal ₹ 29.16 cr [Thu]

3. #Kalank ₹ 21.60 cr [Wed]

4. #Kesari ₹ 21.06 cr [Thu]

5. #KabirSingh ₹ 20.21 cr [Fri]

NOTE: #KabirSingh is the *only* film in this list to have the traditional Fri release.