Mission Impossible 7: 'मिशन इम्पॉसिबल 7' का पोस्टर रिलीज, एक्शन अवतार में दिखे टॉम क्रूज

ऐप पर पढ़ें

Mission Impossible Dead Reckoning Part One official poster: हॉलीवुड में ऐसे कई फ्रैंचाइजीस हैं, जिनकी न सिर्फ तगड़ी फैन फॉलोइंग है, बल्कि दर्शक उनके अगले पार्ट्स का भी बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। ऐसे ही एक फिल्म फ्रैंचाइजी 'मिशन इम्पॉसिबल' (Mission Impossible) है, जिसके 6 पार्ट्स अभी तक रिलीज हो चुके हैं और सभी हिट साबित हुए थे। फिल्म के 7वें पार्ट के लिए दर्शकों के बीच काफी एक्साइटमेंट है और बीते लंबे वक्त से इसका इंतजार हो रहा है। ऐसे में अब आखिरकार मिशन इम्पॉसिबल के सातवें पार्ट 'मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन' (Mission Impossible Dead Reckoning Part one) का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज हो गया है। जिस में एक बार फिर टॉम क्रूज (Tom Cruise) एक्शन अवतार में दिख रहे हैं।

कैसा है पोस्टर

'मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन' का पोस्टर एक्साइटिड करने वाला है। पोस्टर में दिख रहा है कि पहाड़ों के बीच किसी ऊंचे पहाड़ से बाइक के साथ टॉम क्रूज ने छलांग लगा दी है और बाइक छोड़ दी है। वहीं टॉम के बैग को देख लग रहा है कि वो पैराशूट है और ये फिल्म का एक बेहतरीन एक्शन सीन हो सकता है। गौरतलब है कि फिल्म के 7वें पार्ट को दो हिस्सों में रिलीज किया जाएगा। फिल्म का पहला पार्ट 2023 में रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट 2024 में।

कब रिलीज होगी फिल्म

पोस्टर के साथ ही कैप्शन में इस बात की जानकारी दी गई है कि फिल्म जुलाई 2023 में रिलीज होगी। वहीं फिल्म सिर्फ इंग्लिश नहीं बल्कि हिंदी, तमिल और तेलुगू में भी रिलीज होगी। फिल्म में टॉम क्रूज, ईथन हंट का किरदार निभाते हैं, जो हर बार एक ऐसे मिशन को पूरा करता है, जो करीब करीब इम्पॉसिबल होता है। फिल्म में एक टॉम क्रूज के साथ ही साथ हेले एटवेल, विंग रेह्मस, सिमॉन पेग, रेबिका फरग्यूसन आदि नजर आएंगे।