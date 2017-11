Omg: मिस वर्ल्ड मानुषी का शशि थरूर को करारा जवाब, लिखा- भूलो मत 'छिल्लर' के साथ...

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने हाल ही में मिल वर्ल्ड बनी भारतीय मूल मानुषी छिल्लर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो विवाद में घिर गए थे। दरअसल, उन्होंने ट्वीट में कहा था, 'हमारी मुद्रा के विमुद्रीकरण से कितनी गलती हुई! यह भाजपा को समझना चाहिए कि भारत की नकदी दुनिया में श्रेष्ठ है, देखिए, हमारे 'चिल्लर' तक को विश्व सुंदरी का खिताब मिल गया।' लेकिन अब मानुषी ने अपने अंदाज में ही शशि थरूर को जवाब दे दिया है।

What a mistake to demonetise our currency! BJP should have realised that Indian cash dominates the globe: look, even our Chhillar has become Miss World!

अपसेट नहीं हूं...

शशि थरूर के इस ट्वीट का अब मानुषी ने जवाब दिया है। मानुषी ने लिखा,'एक लड़की जिसने अभी अभी दुनिया को जीता है, वह एक मजाकिया टिप्पणी के चलते अपसेट नहीं है. 'चिल्लर' पर बोलना एक छोटा सा बदलाव है और भूलों मत 'छिल्लर' के साथ 'चिल' लिखा था'

Exactly @vineetjaintimes agree with you on this. A girl who has just won the World isn’t going to be upset over a tongue-in-cheek remark. ‘Chillar’ talk is just small change - let’s not forget the ‘chill’ within Chhillar 🙂 @ShashiTharoor https://t.co/L5gqMf8hfi