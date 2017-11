भारत लौटीं मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम लेकिन नहीं मिली...

आखिरकार मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर भारत वापस लौट आईं। जी हां, चीन के सान्या शहर एरेनम में 107 देशों की सुंदरियों को पछाड़ते हुए ताज अपने नाम करने वाली हरियाणा की ये बेटी बीती रात करीब 1 बजे इंडिया आईं। मानुषी के पहुंचने के घंटों पहले से ही उनके फैन्स एयरपोर्ट पर पोस्टर बैनर के साथ उनके वेलकम के लिए खड़े थे। इस दौरान उनका ग्रैंड वेलकम हुआ। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा अखरी वो थी सुरक्षा की कमी।

नहीं थे सिक्योरिटी के इंतजाम...

मानुषी को देखने के लिए एयरपोर्ट पर फैंस और मीडिया की भारी भीड़ लगी थी। वहां उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। लोगों और मीडियाकर्मियों से सीआईएसएफ के जवानों को हाथापाई करनी पड़ी। सुरक्षा के लिए वहां तकरीबन 12 सीआईएसएफ के जवान थे। भारी भीड़ को हटाने के लिए सीआईएसएफ के जवानों को लोगों के साथ हाथापाई करानी पड़ी।

सोनम कपूर के साथ बनेंगी पैनलिस्ट...

मानुषी 28 नवंबर से हैदराबाद में शुरू होने वाली Global Entrepreneurship Summit (GES) का हिस्सा होंगी। इस इवेंट को भारत और यूएस को-होस्ट कर रहा है। यहां वो The Female Influencer: Advancing Women's Opportunities in the Media Industry सेशन में सोनम कपूर के साथ पैनलिस्ट होंगी।

बता दें कि मानुषी भारत के लिए मिस वर्ल्ड का ताज पाने वालीं छठवीं सुंदरी हैं। इससे पहले साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थीं। हरियाणा में जन्मीं 20 साल की मानुषी मेडिकल छात्रा हैं और उनकी पढ़ाई सोनीपत और दिल्ली से हुई है।