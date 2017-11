WOW! PM मोदी से मिलीं मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर, कुछ ऐसा था अंदाज

मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीत चुकीं मानुषी छिल्लर आज पीएम नरेंद्र मोदी से मिलीं। मिस वर्ल्ड बनने के बाद पीएम मोदी से उनकी ये पहली मुलाकात है। इस दौरान मानुषी ने व्हाइट कलर का सूट पहना था, जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थीं।

पीएम से मिलने से पहले मानुषी ने ट्विटर पर लिखा था, मैं भारत के पीएम से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूं। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल है क्योंकि मैं उस इंसान से मिल रही हूं जिन्हें मैंने हमेशा देखा है।

Excited to meet the honourable prime minister of India Shri @narendramodi

It is indeed motivational for me to be in the presence of a man I have looked up to. #NarendraModi #manushichhillar #missworld #MissWorld2017 @feminamissindia @MissWorldLtd pic.twitter.com/lcFLsmJLdp