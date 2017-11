Sad: मिस यूनिवर्स 2017 बनने से चूकीं इंडिया की श्रद्धा शशिधर, Top 10 में भी नहीं मिली जगह

मिस यूनिवर्स के ताज के लिए पिछले 17 साल से इंतजार कर रहे भारत को एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ा। जी हां, अमेरिका के लास वेगस में हुए मिस यूनिवर्स 2017 के फिनाले में भारत को हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि, भारत की श्रद्धा शशिधर इस खिताब को हासिल नहीं कर पाईं। उनकी बजाय साउथ अफ्रीका की ब्यूटी क्वीन Demi-Leigh Nel-Peters के सर पर ये ताज सजा।

BREAKING: Congratulations to Miss South Africa, Demi-Leigh Nel-Peters, for being crowned as #MissUniverse 2017👑👏🇿🇦pic.twitter.com/Oo8dgTJQ1C