लॉकडाउन में सड़क पर खोमचा लगाए दिखे 'मिर्जापुर' एक्टर राजेश, बोले- कोरोना जाए तो धंधे पे लगें

बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में 'रमाकांत पंडित' के किरदार में नजर आ चुके अभिनेता राजेश तैलंग अपने लेटेस्ट पोस्ट के कारण जबरदस्त चर्चा में आ गए हैं। उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ वायरल हो रही है, जिसमें वो सड़क पर खोमचा लगाए कुछ बेचते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में उन्होंने लॉकडाउन और कोरोना को लेकर भी बात की है। वहीं, राजेश की ये फोटो देखकर यूजर्स उनसे कई तरह के सवाल करते दिखाई दे रहे हैं।

खोमचा लगाए दिखे राजेश

दरअसल, हाल ही में राजेश तैलंग ने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक फोटो शेयर की है। जिसमें वो सड़क पर एक खोमचा लगाकर राम लड्डू बेचते दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा सजे हुए इस खोमचे में दो लड़कियों की फोटो नजर आ रही है और उनके बगल में कोई हाथ में प्लेट लिए खड़ा भी दिखाई दे रहा है। इसमें नीली शर्ट पहने राजेश एक प्लेट तैयार कर रहे हैं। ये तस्वीर किसी शूटिंग की मालूम होती है। हालांकि, इसके बारे में राजेश के कुछ नहीं बताया है। यहां देखें राजेश द्वारा शेयर किया गया पोस्ट-

कोरोना जाए तो...

इस तस्वीर को शेयर करते हुए राजेश ने लिखा- 'लॉकडाउन खुले, कोरोना जाए तो फिर से धंधे पे लगें!'। इस कैप्शन के जरिए उन्होंने बयान किया है कि वो किस कदर अपने काम को मिल कर रहे हैं। वहीं इस फोटो पर राजेश को कई तरह के कमेंट्स मिलते दिखाई दे रहे हैं। किसी ने पूछा है कि वो क्या बेच रहे हैं तो किसी ने ये तक पूछ लिया है कि फोटो में नजर आ रहा ये इंसान आखिर है कौन, कुछ लोगों को राजेश ने खुद जवाब भी दिया है।

Nawab Bhai, I am Rajesh Tailang , An actor. Hope you are doing great. Stay Safe :)