अंदर से ऐसा है मीरा राजपूत का करोड़ों का घर, वैनिटी-पियानो रूम से लेकर लॉबी तक की दिखी झलक

शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत भले ही एक्टिंग की दुनिया से नहीं जुड़ी हुई हैं लेकिन उनकी पहचान किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। मीरा ने हाल ही में मुंबई के द गेटवे ऑफ इंडिया में हुए Dior शो में हिस्सा लिया जहां वो खबसूरत से ब्लैक आउटफिट में दिखीं। मीरा अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं जहां वो कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हैं इस बार उन्होंने 'मेरे साथ तैयार हो जाओ' (get ready with me) नाम से वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने अपने वैनिटी रूम से लेकर पियानो रूम की झलक दिखाई है। वह सबसे पहले मेकअप करती हैं और फिर तैयार होकर कैमरे के सामने पोज देती हैं।

मिनिमल है घर का इंटीरियर

मीरा और शाहिद का यह आलीशान डुप्लेक्स अपार्टमेंट मुंबई के वर्ली में स्थित है। पहले वो जुहू के सी-फेसिंग घर में रहते थे। पिछले साल ही कपल नए घर में शिफ्ट हुआ है। उनके साथ दोनों बच्चे जैन कपूर और मीशा कपूर रहते हैं। मीरा अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं। लेटेस्ट वीडियो में उन्होंने फैशन के साथ-साथ अपार्टमेंट को भी दिखाया है। सबसे पहले वह अपने वैनिटी रूम में बालों को बनवाती हैं और मेकअप करवाती हैं। कमरे में नैचरूल लाइट, व्हाइट वॉल्स और मिनिमल ब्राउन फर्नीचर है।

बिल्डिंग से निककलकर पहुंचीं इवेंट में

तैयार होने के बाद वह एक कमरे में पोज देती हैं, जहां ब्लैक रंग की सीढ़ी है और पीछे पियानो रखा है। सामने फर्श से छत तक कांच की खिड़कियां हैं और दीवारों से मैच करता हुआ ट्रांसपेरेंट पर्दे लगे हैं। फोटोशूट कराने के बाद वह अपार्टमेंट से निकलकर बिल्डिंग की लिफ्ट में आती हैं। नीचे आने के बाद शानदार बड़ा लॉबी दिखाई देता है और फिर वह अपनी कार में बैठकर इवेंट में पहुंचती हैं।

पियानो बजाते हुए वीडियो किया था शेयर

पिछले साल मीरा ने लिविंग रूम में ग्रे दीवारों और फर्नीचर के साथ बैठे हुए अपनी एक तस्वीर शेयर की थी। इससे पहले उन्होंने किचन दिखाया और खुद पियानो बजाते हुए एक वीडियो भी पोस्ट किया था।