Mira Rajput: गर्ल गैंग संग दुबई में जमकर मस्ती करती नजर आईं मीरा राजपूत, दिए परफेक्ट वेकेशन गोल्स

बॉलीवुड अभिनेता शाहिद कपूर की पत्नी मीरा राजपूत हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती हैं। हाल ही में मीरा ने सोशल मीडिया पर कुछ दिलकश तस्वीरें साझा की हैं जो परफेक्ट समर वेकेशन गोल्स दे रही हैं।

