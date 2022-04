आलिया भट्ट की आवाज में लड़की ने किया 'रणबीर कपूर' को प्रपोज?, वायरल वीडियो देखते ही हैरान हुए फैन्स

आलिया भट्ट की आवाज निकालकर आर्टिस्ट चांदनी (Mimicry Artist Chandani's Proposal in Alia Bhatt's voice) ने एक शख्स को प्रपोज कर डाला है। दूसरे साइड की आवाज सुनने के बाद लोग हैरत में पड़ चुके हैं।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Garima Singh Tue, 12 Apr 2022 12:56 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.