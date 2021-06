मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन अपनी पत्नी अंक‍िता कोंवर के साथ अपनी तस्वीरों और लव लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं। एंटरटेनमेंट इंजस्ट्री में ये कपल अपने फिटनेस गोल को लेकर हमेशा सुखिर्यों में रहते हैं। इसी बीच एक बार फिर दोनों की चर्चा होने लगी हैं। इसके पीछे का कारण अंक‍िता कोंवर का इंस्टाग्राम पर Ask Me Anything सेशन है। इस सेशन में फैंस ने अंकिता से उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े कई सवाल किए, जिसका जवाब देते हुए अंकिता ने काफी बोल्डनेस दिखाई है।

मिलिंद लेकर यूजर ने किया सवाल

लाइव सेशन के दौरान अंकिता से एक यूजर ने पूछा कि भारतीय स्टीरियोटाइप के लोगों ने आपको शादी से पहले ये सलाह दी होगी कि अपने से बड़ी उम्र के शख्स से शादी ना करो, इन बातों को आपने कैसे मैनेज किया या करती हैं।

इसपर अंकिता जवाब देते हुए लिखती हैं, ' हमारे समाज में जो भी कॉमन नहीं है, सामान्य तौर पर लोग उस पर बात करना पसंद करते हैं। यह बात सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं। लोगों की आदत ही ऐसी होती है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी को उसके मन वाली बात नहीं लगती हैं तो रिएक्ट कर बैठता है। मैं हमेशा वहीं करती हूं जिससे मुझे खुशी मिलती है। ''

आप फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या सोच रही हैं?

इस कपल की शादी को तीन साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में एक फैन ने उनकी फैमिली प्लान को लेकर सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए अंकिता कहती हैं, 'हम प्लान्ड फैमिली है' । अंकिता का जवाब अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है।

उम्र के गैप पर इस कपल का कुछ ऐसा है विचार

22 अप्रैल 2018 को मिलिंद-अंकिता की शादी हुई थी। हालांकि उन दिनों दोनों अपने उम्र के फासले की वजह से काफी चर्चा में रहे। मिलिंद और अंकिता में 26 साल का अंतर है। एक बार एक इंटरव्यू में इस कपल ने अपने उम्र का गैप के बारें बताते हुए कहा था कि इससे परेशान नहीं होनी चाहिए। परंपरागत रूप से समाज ने लोगों के लिए इन बाधाओं को बनाया है। वे कई चीजों पर आधारित हैं । जैसै जाति, धर्म, देश, लिंग ... मुझे लगता है कि कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। हर किसी को यह चुनने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए कि वे किससे प्यार करते हैं और उन्हें कौन पसंद है। यह सिर्फ उन भावनाओं पर आधारित होना चाहिए जो उनके दिल में हैं, इसका समाज से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए।