मीका सिंह ने फिर से लगाई केआरके की क्लास, कहा- ‘मैं करण जौहर या अनुराग कश्यप नहीं हूं...’

सलमान खान और कमाल आर खान (केआरके) विवाद में अब गायक मीका सिंह कूद पड़े हैं। मीका और केआरके लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। फिल्म ‘राधे’ की रिलीज के बाद शुरू हुए इस विवाद में सलमान ने केआरके पर मानहानि का केस किया था। वही इस मामले में मीका ने सलमान का समर्थन किया।

एक दूसरे पर साध रहे निशाना

मीका ने केआरके को ‘गधा’ और ‘डरा हुआ चूहा’ बताया। जवाब में केआरके ने ट्वीट कर लिखा कि वो नाक से गाना गाने वाले एक गायक का रिव्यू करेंगे। अब एक बार फिर से मीका ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। एक फैन के ट्वीट पर जवाब देते उन्होंने कहा कि ये केवल बॉलीवुड के सॉफ्ट लोगों को निशाना बनाता है।

ट्वीट में क्या लिखा

मीका लिखते हैं कि ‘ये सिर्फ बॉलीवुड के मशहूर और सॉफ्ट लोगों के साथ पंगे लेता है। पर बाप से नहीं लेगा। प्लीज मेरे बेटे को बोलो मुझे अनब्लॉक करे प्लीज.. मैं करण जौहर या अनुराग कश्यप नहीं हूं... मैं इसका पापा हूं।‘

😂😂😂😂😂 eh sirf Bollywood ch decent famous and soft lokkan nal pange lainda… par Baap nal nahi lega… please mere bete ko bolo mujhe unblock kare please 🙏🙏🙏🙏🤣🤣😂😂.. I’m not @karanjohar or @anuragkashyap72 … mai iska papa hu.. https://t.co/7Rqc2nNMz6