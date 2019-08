VIDEO: पाकिस्तान से वापस लौटे मीका सिंह, ‘भारत माता की जय’ के लगाए नारे

भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने के बीच जाने माने गायक मीका सिंह ने कराची में पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के करीबी के यहां परफॉर्म किया था। इन्होंने एक अरबपति की बेटी की शादी में कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो कि 8 अगस्त को हुआ था। भारत वापसी पर मीका सिंह की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं।

एएनआई के मुताबिक ऑल इंडिया सिने वर्कर्स असोसिएशन ने मीका सिंह को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बैन करने और बायकॉट करने की बात कही थी। दरअसल, मीका सिंह ने परवेज मुशर्रफ के करीबी के यहां कराची में 8 अगस्त को परफॉर्म किया था।

Bharat Mata ki Jai! Thank you everyone for such a warm welcome. Happy Independence Day once again and salute to our jawans. They aren’t able to celebrate any festival, all to make our lives better. Jai hind.. pic.twitter.com/cY7lQx7VUw