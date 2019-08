सिंगर मीका सिंह पर लिया गया ये बड़ा एक्शन, पाकिस्तान में किया था परफॉर्म

भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ने के बीच जाने माने गायक मीका सिंह ने कराची में पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के करीबी के यहां परफॉर्म किया। इन्होंने एक अरबपति की बेटी की शादी में कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो कि 8 अगस्त को हुआ था। अब मीका सिंह पर भारत में खतरा मंडरा रहा है। वे विवाद में फंस चुके हैं।

एएनआई के मुताबिक ऑल इंडिया सिने वर्कर्स असोसिएशन ने मीका सिंह को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में बैन करने और बायकोट करने की बात की है। दरअसल, मीका सिंह ने परवेज मुशर्रफ के करीबी के यहां कराची में 8 अगस्त को परफॉर्म किया था।

All India Cine Workers Association (AICWA): AICWA bans and boycotts singer Mika Singh from the Indian film industry for performing at an event in Karachi on 8 August. The event is said to be that of a close relative of Pervez Musharraf. pic.twitter.com/JWuy7V7y3v

अब बयान आ रहा है कि ऑल इंडिया सिने वर्कर्स असोसिएशन ये सुनिश्चिक करेंगे कि मीका सिंह भारत में किसी के भी साथ काम न कर पाएं। और अगर कोई भारतीय इनके साथ काम करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में कर्रवाई की जाएगी। यहां तक की ऑल इंडिया सिने वर्कर्स असोसिएशन ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री से भी इस मामले में मदद मांगी है। और कहा है कि मीका सिंह, सिंगर के प्रति सख्त से सख्त कर्रवाई की जाए।

All India Cine Workers Association (AICWA): AICWA workers will make sure that no one in India works with Mika Singh & if anyone does, they will face legal consequences in the court of law. AICWA requests Information & Broadcasting Ministry to intervene & act legally on the singer https://t.co/SOBp26HrXx