मीका प्राइवेट आइलैंड खरीदने वाले पहले इंडियन सिंगर, यूजर्स बोले-‘ किसी नाले जैसा आ रहा नजर’ Video

Mika Singh First Indian Singer Own An Private island: बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह (Mika Singh) ने हाल ही में एक आइलैंड पर वोट चलाते हुए अपना वीडियो पोस्ट किया है। एक इंस्टाग्राम हैंडल की शेयर की गई इस पोस्ट में ये दावा किया गया है कि मीका प्राइवेट आइलैंड खरीदने वाले पहले इंडियन सिंगर बन गए हैं। देखें मीका के इस आइलैंड एडवेंचर वाले वीडियो पर नेटिजन्स ने क्या रिएक्शन दिए हैं...

प्राइवेट आइलैंड के अलावा के मीका के पास अब 7 नावें और 10 घोड़े भी

शेयर किए गए वीडियो में मीका अपने इस आइलैंड पर वोटिंग का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। शेयर की गई पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मीका के इस आइलैंड के अलावा अब 7 नावें और 10 घोड़े भी हैं। मीका एक इस आइलैंड का एक दूसरा वीडियो पोस्ट कर लोगों को अपने पैराडाइज (सुंदर स्वर्ग) के नजारे लूटने के लिए इंवाइट भी किया है। मीका ने भी कहा कि उनके इस आइलैंड के लिए वोट के सफर की जरूरत पड़ेगी।



‘नाले जैसा नजर आ रहा है ये आइलैंड’

मीका के इस उपलब्धि के लिए जहां फैन्स ने उनको बधाई दी है लेकिन साथ ही कुछ यूजर्स ने इस वीडियो को लेकर ट्रोलिंग भी शुरू कर दी। इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, ‘ये किसी तरह के नाले जैसा लग रहा है।’ एक अन्य ने इस ‘शानदार’ बताया। किसी और ने मजाक में कमेंट करते हुए कहा, ‘वाह कितना साफ पानी है।’

रियलिटी शो स्वयंवर - मीका दी वोहटी में नजर आए

मीका को आखिरी बार रियलिटी शो, स्वयंवर - मीका दी वोहटी में देखा गया था। गायक शान द्वारा होस्ट किए गए इस शो में मीका को 12 प्रतियोगियों के बीच अपने जीवन साथी को खोजना था। उन्होंने प्रतियोगी आकांक्षा पुरी को शो की विजेता और अपनी होने वाली पत्नी के रूप में चुना। आकांक्षा उनकी दोस्त हैं और एक्ट्रेस हैं। मीका के इस शो को पसंद किया गया था लेकिन कुछ फैंस से इस शो को स्क्रिप्टेड भी बताया था।