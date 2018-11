मीटू पर प्रीति जिंटा के बयान ने मचाया बवाल, लेकिन एक्ट्रेस ने दी ये सफाई

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा काफी समय बाद फिल्मों में वापसी कर रही हैं। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसा कह दिया कि सभी चौंक गए हैं। दरअसल, इंटरव्यू के दौरान प्रीति से यौन उत्पीड़न मामले पर पूछा गया, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया जिसके बाद उनको काफी ट्रोल किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या कभी उन्होंने यौन उत्पीड़न का सामना किया है तो उन्होंने कहा, नहीं...काश ऐसा होता...ताकि मैं आपके इस सवाल का जवाब दे पाती।'

Q. Did you ever have a #MeToo experience?

A. Giggle. Giggle. Ha ha. I wish I had!!!



"Aaj ki sweetu, kal ki metoo ho sakti hai, ha ha": The lovely @realpreityzinta does some unexpected victim shaming pic.twitter.com/F0Rc05Cbws — Prasanto K Roy (@prasanto) November 18, 2018

प्रीति ने आगे कहा, 'मेरे पास इस मामले के लिए एक लाइन जरूर है, 'आज की स्‍वीटू कल की मीटू हो सकती है..'। इस गंभीर मामले पर प्रीति के ऐसे बयान कहने से सोशल मीडिया पर उन्‍हें काफी ट्रोल किया जा रहा है।

सैफ का खुलासा, करीना से शादी करने से पहले अमृता सिंह को लिखा था लेटर

पापा सैफ की शादी के लिए मां अमृता ने किया था सारा को तैयार, साथ ही कही थी ये बात

हालांकि प्रीति ने इस पर अपनी सफाई देते हुए ट्वीट किया, 'ये इंटरव्यू देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। इसे बहुत ही सही तरीके से एडिट किया गया है। मैंने उस दिन 25 इंटरव्यू दिए, लेकिन इस इंटरव्यू को जिस तरह एडिट करके बनाया गया, ये बहुत ही दुखद है।'



I’m really suprised & upset that journalists like @iFaridoon take an interview & edit it to sound controversial for better traction. If I said “I wish someone had bothered me” - it meant I would have probable beaten them up if they had... Interviews taken out of context #Metoo — Preity G Zinta (@realpreityzinta) November 19, 2018