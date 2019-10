METOO में एक बार फिर से आया अनु मलिक का नाम, इस सिंगर ने ट्विटर पर बताई आपबीती

पिछले साल शुरू हुए MeToo मूवमेंट के तहत बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां इसकी चपेट में आती दिखीं थीं। अपने साथ यौन शोषण या हिंसा की शिकार हुई कई लड़कियों ने दुनिया के सामने अपनी आप बीती बताते हुए हल्ला बोला था। अपने बेबाक बयानों के लिए मशहूर सिंगर सोना महापात्रा (sona Mohapatra) ने म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक पर गलत तरह से व्यवहार करने का आरोप लगाया था। अब सोना महापात्रा के एक ट्वीट पर कमेंट करते हुए सिंगर नेहा भसीन (Neha Bhasin) ने अपनी आपबीती बताते हुए एक बार फिर अनु मलिक (Anu Malik) को गलत व्यवहार की वजह से आड़े हाथों लिया है।

I fleed lying my mums waiting below. He even msgd and called me after that to which i stopped responding. The point is i went to give him my cd and hope for a chance at a song. He was older and shouldnt have behaved the way he did. @The_AnuMalik is an ugly pervert and does not https://t.co/tQgStLrYyT