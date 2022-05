Met Gala 2022: प्रियंका चोपड़ा ने तोड़ा था मेट गाला का ये रूल, चर्चा में रही थी वायरल फोटो!

Met Gala 2022: साल 2018 में प्रियंका चोपड़ा ने इस रूल को तोड़ा था और उनकी एक सेल्फी इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। प्रियंका चोपड़ा ने Tiffany Haddish और Karlie Kloss के साथ सेल्फी क्लिक की थी।

Tue, 03 May 2022

Puneet Parashar

