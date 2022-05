Met Gala 2022: किम कर्दाशियां ने करोड़ों की ड्रेस पहनने के लिए किया ऐसा काम, जानकर हो जाएंगे हैरान

फैशन बिगेस्ट नाइट मेट गाला 2022 की शुरुआत हो चुकी है। इस बड़े इवेंट में फिल्मी दुनिया के मशहूर सितारे और फैशन डिजाइनर्स हिस्सा लेते हैं। इसी इवेंट में किम कर्दाशियां करोड़ों की ड्रेस पहनकर पहुंचीं।

इस खबर को सुनें