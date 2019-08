सिंगर मीका सिंह के खिलाफ एआईसीडब्लूए ने किया विरोध प्रदर्शन

कुछ दिनों पहले मीका सिंह ने पाकिस्तान में परफॉर्मेंस दी थी, जिसके बाद से भारत में उनका विरोध किया जा रहा था। अब उनका विरोध ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ( AICWA) ने किया है. मुंबई में इस संगठन ने उनके खिलाफ जमकर प्रर्दशन किया। इस विरोध की फोटो भी सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही हैं. संगठन के लोगों ने विरोध करते हुए लिखा कि मीका सिंह को बैन कर देना चाहिए।

Mumbai: Members of All Indian Cine Workers Association (AICWA) protest against singer Mika Singh, for performing in Pakistan. pic.twitter.com/Adq1YGMyRP