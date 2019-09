मेगास्टार चिरंजीवी की 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' का ट्रेलर 18 सितंबर को ग्रैंड अंदाज़ में किया जाएगा लॉन्च

चिरंजीवी अभिनीत "सई रा नरसिम्हा रेड्डी" के टीज़र के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के बाद, निर्माता 18 सितंबर 2019 को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए एक भव्य कार्यक्रम के लिए तैयार हैं। इस इवेंट को अधिक खास बनाने के लिए, प्री-रिलीज़ इवेंट में फरहान अख्तर, राम चरण, चिरंजीवी और फिल्म के कलाकार शामिल होंगे।

निर्माताओं ने सोशल मीडिया पर इसकी औपचारिक घोषणा करते हुए लिखा," The #SyeRaaPreReleaseEvent & Trailer Launch will be held at LB Stadium, Hyderabad on September 18th. Respected @KTRTRS, @PawanKalyan,@ssrajamouli,@sivakoratala,#VVVinayak will grace the event as our distinguished guests... #SyeRaa #SyeRaaNarasimhaReddy #SyeRaaOnOct2nd @KonidelaPro"

फ़िल्म का जानदार टीज़र देखने के बाद, प्रशंसकों का उत्साह चरम पर है तथा फिल्म के लिए स्टार कास्ट द्वारा की गई कड़ी मेहनत की सराहना कर रहे हैं। और अब फ़िल्म की कहानी और अद्भुत दृश्य का आनंद लेने के लिए के लिए तैयार हैं।

अंग्रेजों से लड़ते हुए चिरंजीवी के ऊर्जा से भरपूर टीज़र ने हर किसी को हैरत में डाल दिया है। चिरंजीवी फ़िल्म में नरसिम्हा रेड्डी का किरदार निभा रहे है, जो अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले पहले विद्रोही थे लेकिन समय के साथ उनकी कहानी ने अपना अस्तित्व खो दिया है। पीरियड ड्रामा स्वतंत्रता सेनानी उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी के जीवन पर आधारित है, जिन्हें भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी की पहली लड़ाई के रूप में जाना था। फिल्म में श्री अमिताभ बच्चन, डॉ चिरंजीवी, किच्छा सुदीप, विजय सेतुपति, जगपथी बाबू, रवि किशन, नयनतारा, तमन्नाह और निहारिका जैसे उम्दा कलाकारों की टुकड़ी है जो फिल्म को बेमिसाल बनाती है।

कोनिडेला प्रोडक्शंस के सहयोग से राम चरण, एक्सेल एंटरटेनमेंट और एए फिल्म्स द्वारा निर्मित, सई रा नरसिम्हा रेड्डी में भारतीय कलाकारों की उम्दा कलाकारों की टुकड़ी ने अभिनय किया है। फिल्म का निर्देशन सुरेंदर रेड्डी ने किया है और इस साल रिलीज़ की जाएगी।