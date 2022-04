Maya Govind Passes Away: गीतकार माया गोविंद का निधन, 300 से ज्यादा फिल्मों के लिए लिखे थे गाने

मशहूर गीतकार माया गोविंद (Maya Govind) का 7 अप्रैल, गुरुवार की सुबह निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रही थीं और उनका इलाज घर पर चल रहा था। माया गोविंद ने करीब 350 फिल्मों के लिए गाने लिखे थे।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Thu, 07 Apr 2022 02:13 PM

