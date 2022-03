रुद्र- बच्चन पांडे से राधे श्याम- बैटमैन तक, मार्च 2022 में रिलीज होंगी ये 12 फिल्में और वेब सीरीज

मार्च का महीने सिने लवर्स के लिए काफी खास होने वाला है। एक ओर जहां इस महीने कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार हैं तो वहीं दूसरी ओर हॉलीवुड फैन्स और ओटीटी पर भी अच्छा कंटेंट रिलीज के लिए तैयार है। मार्च में बच्चन पांडे (Bachchhan Paandey) से लेकर आरआरआर (RRR) और द बैटमैन (The Batman) से लेकर मून नाइट (Moon Knight) तक रिलीज के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर ओटीटी पर द एडम प्रोजेक्ट (The Adam Project) से लेकर रुद्र:द एज ऑफ डार्कनेस (Rudra: The Edge of Darkness) देखने मिलेंगी। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं फिल्मों और सीरीज की रिलीज डेट के साथ ही उनके प्लेटफॉर्म्स के बारे में...

रुद्र- द एज ऑफ डार्कनेस: बॉलीवुड के 'सिंघम' एक्टर अजय देवगन अपने ओटीटी डेब्यू के लिए तैयार हैं। अजय, डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज रुद्र- द एज ऑफ डार्कनेस से डेब्यू कर रहे हैं। ये सीरीज 4 मार्च को स्ट्रीम होगी, जिसमें अजय के साथ ईशा देओल और राशि खन्ना भी अहम किरदारों में दिखेंगी।

अनदेखी सीजन 2: एक ओर जहां 4 मार्च को 'रुद्र- द एज ऑफ डार्कनेस' स्ट्रीम होगी तो दूसरी ओर सोनी लिव पर अनदेखी का सीजन 2 प्रीमियर होगा। इस सीरीज में दिब्येंदु भट्टाचार्य, सूर्या शर्मा, हर्ष छाया, अंकुर राठी और आंचल सिंह मुख्य किरदारों में नजर आएंगे।

द बैटमैन: डीसी की मोस्ट अवेटिड फिल्मों में शुमार द बैटमैन रिलीज के लिए तैयार हैं। फिल्म 4 मार्च को सिनेमाघरों में अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में रिलीज होगी। बता दें कि इस बार फिल्म में बैटमैन के किरदार में रॉबर्ट पैटिंसन नजर आएंगे।

नो टाइम टू डाई: बॉन्ड सीरीज को पसंद करने वालों के लिए भी अच्छी खबर है। थिएटर्स के बाद अब डेनियल क्रेग स्टारर नो टाइम टू डाई, 4 मार्च को अमेजन प्राइम पर रिलीज होगी। बता दें कि ये बॉन्ड सीरीज की 25वीं फिल्म है।

झुंड: थिएटर्स में एक ओर जहां दर्शकों को बैटमैन देखने का मौका होगा तो वहीं दूसरी ओर देसी दर्शक अमिताभ बच्चन की झुंड देख सकते हैं। 4 मार्च को ये फिल्म सिनेमाघर में रिलीज होगी। फिल्म में अमिताभ फुटबॉल के साथ कमाल करते दिखेंगे।

द एडम प्रोजेक्ट: 11 मार्च को नेटफ्लिक्स पर द एडम प्रोजेक्ट प्रीमियर होगा। फिल्म में रेयान रेनॉल्ड्स टाइम ट्रेवल करते हुए अपने यंग वर्जन से मिलते हैं और उसकी मदद लेते हैं। द एडम प्रोजेक्ट के ट्रेलर को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं।

राधे श्याम: 11 मार्च को प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर फिल्म राधे श्याम रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म के गाने और ट्रेलर को दर्शकों ने खूब पसंद किया। फिल्म में प्रभास पाल्म रीडर के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी।

द कश्मीर फाइल्स: राधे श्याम ही नहीं, 11 मार्च को थिएटर्स में फिल्म द कश्मीर फाइल्स भी रिलीज होगी। कश्मीरी हिंदुओं पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन विवेक अग्निहोत्री ने किया है।

बच्चन पांडे: 18 मार्च को अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटिड फिल्म बच्चन पांडे रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार विलेन के रोल में नजर आएंगे। बच्चन पांडे में अक्षय के साथ कृति सेनन, जैकलिन फर्नांडिस, पंकज त्रिपाठी और अरशद वारसी नजर आएंगे।

आरआरआर: 25 मार्च को जूनियर एनटीआर और राम चरण स्टारर फिल्म आरआरआर रिलीज होगी। फिल्म की रिलीज डेट पहले भी कई बार बदल चुकी है, हालांकि अब फिल्म रिलीज होने के लिए पूरी तैयार है। फिल्म में अजय देवगन और आलिया भट्ट भी अहम किरदार में नजर आएंगे।

ब्लडी ब्रदर्स: 30 मार्च को जी5 पर ब्लडी ब्रदर्स रिलीज के लिए तैयार है। जयदीप अहलावत और जीशान अय्यूब स्टारर ब्लडी ब्रदर्स, ब्रिटिश मिस्ट्री थ्रिलर गिल्ट का आधिकारिक हिंदी वर्जन है।

मून नाइट: मार्वेल की फिल्मों और सीरीज को देखने के लिए फैन्स के बीच तगड़ा क्रेज देखने को मिलता है। ऐसे में मार्वेल की अपकमिंग सीरीज 'द मून नाइट'के लिए फैन्स एक्साइटिड हैं। द मून नाइट, 30 मार्च से डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर स्ट्रीम होगी।