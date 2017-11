'बप्पा' के दर्शन करने सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची मानुषी छिल्लर, देखें वीडियो

चीन के सान्या शहर एरेनम में 107 देशों की सुंदरियों को पछाड़ते हुए ताज अपने नाम करने वाली हरियाणा की मानुषी छिल्लर अपने परिवार के साथ मुंबई में गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंची। मानुषी ने यहां मंदिर में पूजा करके भगवान के चरणों में अपनी भेंट अर्पण की। बता दें कि मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीतने वाली मानुषी शनिवार को वतन पहुंचीं थीं। मुंबई एयपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग मौजूद थे।

खबरों के मुताबिक मानुषी 28 नवंबर से हैदराबाद में शुरू होने वाली Global Entrepreneurship Summit (GES) का हिस्सा होंगी। इस इवेंट को भारत और यूएस को-होस्ट कर रहा है। यहां वो The Female Influencer: Advancing Women's Opportunities in the Media Industry सेशन में सोनम कपूर के साथ पैनलिस्ट होंगी।

बता दें कि मानुषी भारत के लिए मिस वर्ल्ड का ताज पाने वालीं छठवीं सुंदरी हैं। इससे पहले साल 2000 में प्रियंका चोपड़ा मिस वर्ल्ड बनी थीं। हरियाणा में जन्मीं 20 साल की मानुषी मेडिकल छात्रा हैं और उनकी पढ़ाई सोनीपत और दिल्ली से हुई है।