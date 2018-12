अंकिता लोखंडे ने बर्थडे पार्टी में पहनी दीपिका जैसी ड्रेस तो फैंस ने किए ऐसे कमेंट

पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे Ankita Lokhande जल्द ही बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने वाली हैं। उनकी फिल्म मणिकर्णिका-द क्वीन ऑफ झांसी का ट्रेलर परसो ही रिलीज हुआ है और 19 दिसंबर को वो अपना 34वां बर्थडे मना रही हैं। इस मौके पर अंकिता ने एक शानदार पार्टी दी। जिसमें उनके टीवी इंडस्ट्री के दोस्तों के अलावा फिल्म मणिकर्णिका की हिरोइन कंगना रनौत भी पहुंचीं। इस दौरान अंकिता ने रेड ड्रेस पहनी थी। जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थीं। लेकिन अंकिता की इस ड्रेस को देखकर फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल कर दिया। क्योंकि, उनकी ड्रेस दीपिका पादुकोण की मुंबई रिसेप्शन ड्रेस से मिलती जुलती थी।

फैंस ने किए ऐसे कमेंट, अंकिता हुईं ट्रोल...

अंकिता की ड्रेस, उसका कलर यहां तक की अंकिता का लुक भी दीपिका से मिलता-जुलता था। बस अंकिता की ड्रेस दीपिका की ड्रेस की तरह फुल लेंथ नहीं थी। लेकिन फिर भी लोगों ने अंकिता को जमकर ट्रोल किया और उनका मजाक भी बनाया। कुछ फैंस अंकिता पर गुस्सा हुए तो कुछ ने हैरानी जताई कि अंकिता ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी जबकि वो काफी स्टाइलिश और फैशन अपडेट मानी जाती हैं। यहां पढ़िए फैंस के कुछ कमेंट्स...

priyankastagram...Anushka’s sandles And Deepika’s dress. Ufffff

betina.peters@sneha17x...didn't she low-key copied deepikas reception dress

amber_t.oungh... Expectations vs Reality

bollywoodbizz... Wtf why does ankita copy her

joshiharshita9... Ankitas dress is cheap and deepikas dress is expensive

edenkyndait1997... Copycat ankita

poojanair2512...This is a before and after shopping online picture

बात करें अंकिता की बर्थडे पार्टी की तो ये काफी हैप्पनिंग रही। जिसमें कंगना रनौत और फिल्म के प्रोड्यूसर कमल जैन भी शामिल हुए। अंकिता ने अपने जन्मदिन पर झलकारी बाई की तस्वीरों वाला केक काटा। पार्टी में मौनी रॉय, संजीदा शेख सहित टीवी की कई जानी-मानी हस्तियों ने हिस्सा लिया। पार्टी के अंदर की केक कटिंग की तस्वीरें बता रही हैं कि अंकिता अपने इस जन्मदिन पर कितनी खुश हैं।