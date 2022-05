दोस्त संग फोटोज शेयर करने पर मंदिरा बेदी को किया गया ट्रोल, यूजर्स बोले- ‘कुछ वक्त पहले पति की हुई मौत’

मंदिरा बेदी को सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की हैं जिसके बाद उन्हें फिर से ट्रोल किया जा रहा है।

इस खबर को सुनें