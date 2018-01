किराया न चुकाने की खबरों पर भड़कीं मल्लिका, कहा- मेरे पास पेरिस में...

घर का किराया न चुकाने के कारण पेरिस में घर से बाहर निकाल दिए जाने वाली खबरों पर मल्लिका शेरावत ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। मल्लिका ने एक गुस्से से भरा ट्वीट कर लिखा, 'मैं पहले भी कह चुकी हूं और दोबारा कह रही हूं कि मेरे पास पेरिस में न ही अपना और न ही किराए का घर है। मैं पिछले 8 महीनों से लॉस एंजेलिस और भारत में रह रही हूं।'

मल्लिका ने ये भी लिखा, मैं पैरिस में नहीं रहती। प्लीज गलत अफवाहें न फैलाएं।

I hv said it before & I am saying it again, I DO NOT OWN or RENT any apt in Paris!! I have been in Los Angeles & India since last 8 months, I DO NOT live in Paris,pls do not spread false rumours ! https://t.co/u4vu57QzVq