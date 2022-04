Malaika Arora Photo : मलाइका अरोड़ा ने एक्सीडेंट के बाद शेयर की पहली सेल्फी, बताया अब कैसा है उनका हाल

Malaika Arora Selfie : मलाइका अरोड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती थीं और अपनी फोटोज शेयर करती रहती थीं और अपनी फोटोज शेयर करती थीं। लेकिन एक्सीडेंट के बाद से वह अपनी फोटोज शेयर नहीं कर रही थीं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Sushmeeta Semwal Fri, 15 Apr 2022 04:57 PM

