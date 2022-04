मलाइका अरोड़ा की कार का एक्सीडेंट, एक्ट्रेस को अस्पताल में कराया गया भर्ती

मलाइका अरोड़ा सड़क दुर्घटना की चपेट में आ गई हैं। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है। उन्हें मामूली चोटें आई हैं। पुलिस के मुताबिक मलाइका को इलाज के लिए नवी मुंबई के अपोलो अस्पताल ले जाया गया।

लाइव हिन्दुस्तान,मुंबई Shrilata Sat, 02 Apr 2022 09:17 PM

