Sarkaru Vaari Paata vs Pushpa: 200 करोड़ क्लब में शामिल हुई महेश बाबू की 'सरकारू वारी पाटा', अल्लू की 'पुष्पा' को दी मात?

Sarkaru Vaari Paata Vs Pushpa The Rise Box Office Collection Day 12: महेश बाबू (Mahesh Babu) और कीर्ति सुरेश (Keerthy Suresh) स्टारर तेलुगू फिल्म'सरकारू वारी पाटा' (Sarkaru Vaari Paata) का बॉक्स ऑफिस पर धमाका जारी है। फिल्म तेजी से कमाई कर रही है और आगे बढ़ती जा रही है। फिल्म 200 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है और फैन्स को अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) की फिल्म 'पुष्पा: द राइज' (Pushpa: The Rise) याद आ गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 12वें दिन 'सरकारू वारी पाटा' ने 'पुष्पा: द राइज' को मात दे दी है?

200 करोड़ क्लब में शामिल हुई SVP

एसवीपी (सरकारू वारी पाटा) फिल्म के आधिकारिक अकाउंट से फिल्म को तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2022 की सबसे बड़ी ग्रॉसर बताया गया है। ट्वीट में लिखा गया है, 'महेशा बाबू का स्वैग जारी है... ब्लॉकबस्टर एसवीपी तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2022 की सबसे बड़ी ग्रॉसर फिल्म साबित हुई है। फिल्म 200 करोड़ से अधिक कमाई कर चुकी है और उसकी कमाई जारी है।' बता दें कि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 200 करोड़ से अधिक हो चुका है।



संबंधित खबरें

पुष्पा से आगे निकली

बता दें कि महेश बाबू और कीर्ति सुरेश की फिल्म 'सरकारू वारी पाटा', अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा द राइज से आगे निकल गई है। बात पुष्पा के वर्ल्डवाइड कलेक्शन की करें तो फिल्म ने पहले हफ्ते में 166.82 करोड़ रुपये कलेक्शन किया था। वहीं दूसरे हफ्ते के पहले दिन 5.22 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 7.10 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 7.67 करोड़ रुपये, चौथे दिन 4.03 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। यानी फिल्म का 12वें दिन तक का कुल कलेक्शन 190.84 करोड़ रुपये रहा था।



पढ़ें: जॉन अब्राहम की 'अटैक' को ओटीटी पर टक्कर देगी टाइगर श्रॉफ की 'हीरोपंती 2'! जानें डिटेल्स



महेश बाबू और कीर्ति सुरेश के लिए क्यों खास है 'सरकारू वारी पाटा'?

याद दिला दें कि महेश बाबू और कीर्ति सुरेश के लिए 'सरकारू वारी पाटा' काफी अहम है। महेश बाबू आखिरी बार फिल्म 'सरिलेरु नीकेवरु' में दिखे थे, जो ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। जानकारी के मुताबिक फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 260 करोड़ की कमाई की थी। वहीं बात कीर्ति सुरेश की करें तो उनकी बीती कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिख पाई हैं। कीर्ति सुरेश को आखिरी बार 'गुड लक सखी' में देखा गया था, दर्शकों और क्रिटिक्स को इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं रही थी। गौरतलब है कि इस फिल्म को सिर्फ तेलुगू भाषा में ही रिलीज किया गया है, हालांकि फिल्म में अंग्रेजी सबटाइटल जरूर मौजूद हैं।

पढ़ें: करण जौहर ने बर्थडे पर बताई 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' की रिलीज डेट, अप्रैल 2023 शुरू करेंगे एक्शन फिल्म