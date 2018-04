महेश बाबू की फिल्म ने की शानदार ओपनिंग, अब हिंदी में भी होगी डब

बता दें कि फिल्म को सिर्फ हिंदी में ही नहीं बल्कि कई अन्य भाषाओं में भी डब किया जाएगा। फिल्म निर्माताओं ने पहले ही क्लीयर कर दिया है कि फिल्म का कोई सीक्वल नहीं बनेगा क्योंकि उनके पास कहने के लिए और कई कहानियां हैं। फिल्म ने विदेशों में भी अच्छा बिजनेस किया है। अमेरिका में फिल्म ने 13 करोड़ 72 लाख रुपये, ऑस्ट्रेलिया में एक करोड़ 72 लाख रुपये की कमाई की हैं। वहीं आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में बॉक्स ऑफिस पर 23 करोड़ का कलेक्शन किया है। बता दें कि फिल्म 75 करोड़ रूपये में बनी हैं, जिसमें एक युवा मुख्यमंत्री की कहानी को दिखाया गया है, जो अपने पिता के निधन के बाद उनकी कुर्सी संभालता है।

Telugu film #BharatAneNenu has an EXTRAORDINARY opening weekend in USA... Will be interesting to see how it performs on weekdays...

Thu previews + Fri $ 1,402,713

Sat $ 697,592

Sun $ 367,651 / 249 locations

Total: $ 2,467,956 [₹ 16.42 cr] 👍👍👍#BAN