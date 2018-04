महेश बाबू की फिल्म ने दो दिन में ही कमाए 100 करोड़, बनाया ये रिकॉर्ड

फिल्म हाउसफुल जा रही है। पहले दिन अच्छी शुरुआत के बाद शनिवार भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल करने में कामयाब रही। फिल्म ने दो दिन में 100 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। वहीं, फिल्म ने यूएस में 20 लाख डॉलर की कमाई की है। शनिवार के कलेक्शन को देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म ने रविवार को भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया होगा। अगर फिल्म इसी स्पीड से कमाई करती है, तो बाहुबली को पीछे छोड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी।

Telugu film #BharatAneNenu is O-U-T-S-T-A-N-D-I-N-G in USA... Crosses $ 2 million... All set for a SUPER-SOLID opening weekend... Thu previews + Fri $ 1,402,713 Sat $ 695,738 / 290 locations Total: $ 2,098,451 [₹ 13.90 cr] #BAN @Rentrak

There’s not much to say since the BO numbers speak loud and clear... Telugu film #BharatAneNenu is PHENOMENAL in AUSTRALIA...

Fri A$ 168,194

Sat A$ 116,017

Sun A$ 54,922

Total: A$ 339,133 [₹ 1.72 cr]#BAN@Rentrak