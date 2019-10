महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव: जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री से अबतक किसने किया मतदान, देखें फोटो

Maharastra Assembly Elections 2019 Live: महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव (Maharashtra and Haryana Vidhan Sabha Chunav 2019) के लिए मतदान आज हो रहा है। दोनों राज्यों में वोटिंग शुरू हो गई है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां दोनों ही राज्यों में सत्ता बरकरार रखने के लिए प्रयासरत हैं जबकि विपक्षी दल सत्ता विरोधी लहर का लाभ उठाते हुए इसे अपने पक्ष में करने के प्रयास में है।

अपने समय की जानी-मानी एक्ट्रेस शुभा खोटे सुबह-सुबह मतदान देने मुंबई के अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र पहुंचीं। हाल ही में इनके भाई वीरू खोटे का देहांत हुआ है। मतदान देने के बाद उनकी एक तस्वीर सामने आई है।

Mumbai: Actress Shubha Khote after casting her vote for the Andheri West constituency. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/mr5ATyZZIY



यूपी, गोरखपुर के बीजेपी एमपी और एक्टर रवि किशन और एक्ट्रेस पद्मिनी कोहलापुरी पोलिंग बूथ पहुंचे। दोनों ने मुंबई के गोरेगांव और अंधेरी पश्चिम विधानसभा में अपना-अपना मतदान किया।

#MaharashtraAssemblyPolls: Actor & BJP MP from Gorakhpur (UP) Ravi Kishan & actress Padmini Kolhapure cast their votes at polling booths in Mumbai's Goregaon & Andheri (West) constituency, respectively. pic.twitter.com/U1tKD18sYM