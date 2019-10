महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019: मतदान देने पहुंचे आमिर खान, लोगों से की ये अपील

Maharastra Assembly Elections 2019 Live: महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव (Maharashtra and Haryana Vidhan Sabha Chunav 2019) के लिए मतदान आज हो रहा है। दोनों राज्यों में वोटिंग शुरू हो गई है। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां दोनों ही राज्यों में सत्ता बरकरार रखने के लिए प्रयासरत हैं जबकि विपक्षी दल सत्ता विरोधी लहर का लाभ उठाते हुए इसे अपने पक्ष में करने के प्रयास में है।

बॉलीवुड सेलेब्स मतदान के लिए पोलिंग बूथ पहुंच चुके हैं जिनमें से एक आमिर खान हैं। आमिर खान ने बैंड्रा पश्चिम से मतदान किया है। वोट देने के बाद आमिर खान ने मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों से अपील की कि वे घर से बाहर निकलें और वोट देने के लिए अपने-अपने निर्धारित पोलिंग बूथ पहुंचें।

Mumbai: Actor Aamir Khan arrives to cast his vote at a polling booth in Bandra(West), says 'I appeal to all citizens of Maharashtra to come out and vote in large numbers'. #MaharashtraAssemblyPolls pic.twitter.com/3VwbrEm3LM