मशहूर संगीतकार खय्याम को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई, कुछ ही पलों में होगा अंतिम संस्कार

खय्याम के नाम से मशहूर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संगीतकार मोहम्मद जाहिर हाशमी का अंतिम संस्कार मंगलवार शाम को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। खय्याम के पार्थिव शरीर को जुहू में स्थित उनके आवास पर रखा गया है, ताकि लोग उनका आखिरी दर्शन कर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकें।

खय्याम का निधन सोमवार देर रात को हुआ था। वह 92 वर्ष के थे, उनकी शवयात्र शाम चार बजे जुहू में दक्षिणा पार्क सोसायटी में स्थित उनके घर से शुरू होकर फोर बंग्लोज कर्बिस्तान पहुंचेगी। खबरों के मुताबिक, उनका अंतिम संस्कार शाम 4: 30 बजे किया जाएगा और उन्हें गन सैल्यूट सहित पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके निधन पर कई जानी-मानी हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है।

Maharashtra: State honours being accorded to veteran music composer, Mohammed Zahur 'Khayyam' Hashmi, who passed away at a hospital in Mumbai yesterday. pic.twitter.com/77P08jxULh