'सुपर 30' को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने लिया ये अहम फैसला, जानकर खुश हो जाएंगे ऋतिक रोशन के फैंस

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन (Hrithik Roshan) की फिल्म 'सुपर 30 (Super 30)' का बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। फिल्म 'सुपर 30' (Super 30) को देशभर से भरपूर प्रेम मिल रहा है। इस फिल्म को देशभर के 5 राज्यों में टैक्स फ्री (tax free) घोषित किया गया है। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और गुजरात शामिल हैं। अब महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra Government) ने भी इस फिल्म को लेकर बड़ा फैसला लिया है।

महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल (Maharashtra state cabinet) ने इस फिल्म को स्टेट जीएसटी (state GST) चार्जेस से छुट देने का फैसला किया है। यानी कि अब इस फिल्म की टिकटों पर महाराष्ट्र में स्टेट जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।

Maharashtra state cabinet decides to exempt the film 'Super 30' from State GST. pic.twitter.com/Dv8UjIfmAy