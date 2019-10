महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019: बॉलीवुड एक्टर प्रेम चोपड़ा और गीतकार गुलजार ने किया मतदान, देखें PHOTOs

Maharastra Assembly Elections 2019 Live: महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव (Maharashtra and Haryana Vidhan Sabha Chunav 2019) के लिए मतदान आज हो रहा है। दोनों राज्यों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोट देने के लिए बॉलीवुड सितारे भी अपने निर्धारित पोलिंग बूथ पहुंच चुके हैं।

हाल ही में रितेश देशमुख, आमिर खान, पद्मिनी कोहलापुरी, बीजेपी नेता रवि किशन समेत कई बॉलीवुड सितारों ने मतदान किया और लोगों से अपील की कि वे अपने वोट देने के अधिकार का सही इस्तेमाल करें और सोच-समझकर वोट दें।

अनुभवी नेता प्रेम चोपड़ा और लेखक-निर्माता और गीतकार गुलजार वोट डालने के लिए मुंबई के बैंड्रा पश्चिम क्षेत्र पोलिंग बूथ पहुंचे। उन्होंने वोट देने के बाद मीडिया से बाचतीच की और लोगों से मतदान देने की अपील की।

Mumbai: Veteran actor Prem Chopra and Director-lyricist Gulzar leave after casting their votes at a polling booth in Bandra(West) #MaharashtraElections2019 pic.twitter.com/Lj8zBms7EB