आदित्य ठाकरे के समर्थन में उतरे संजय दत्त, बोले- बालासाहेब ने मेरी इनती मदद की है जिन्हें कभी भूल नहीं सकता'

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में गिनती के दिन ही बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल पूरे दम खम के साथ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव अपने कुछ उम्मीदवारों की वजह से बेहद दिलचस्प बन गया है। इस बार 288 सीटों पर कुल 3,239 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें से कुछ उम्मीदवार फिल्म इंडस्ट्री से संबंध रखते हैं। वहीं इस बार इस चुनाव में बॉलीवुड के कुछ फेमस एक्टर्स अपने-अपने चहते उम्मीदवारों को जीताने के लिए हर संभव प्रयास में जुट गए हैं और उनके लिए चुनाव-प्रचार भी कर रहे हैं।

इसी बीच सोशल मीडिया पर बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त की एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखी जा रही है। इस वीडियो में संजय दत्त शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में वह आदित्य को बधाई देते हुए उनके जीत का कामना करते हुए दिख रहे हैं। बता दें कि पहली बार ठाकरे परिवार की तरफ से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य मुंबई की वर्ली सीट से चुनाव लड़ रहे है।

बिग बी के साथ घटे 'कुली' हादसे के बारे में जानती थीं स्मिता पाटिल

Shivsena for one and all !!!

Shivsena for Maharashtra !!!

First choice and the best choice 🏹

Love and support for @AUThackeray Ji heartfelt words by @duttsanjay Dutt Sahab 🙏

together we can... New Maharashtra !!! pic.twitter.com/zl2nmp0fTZ