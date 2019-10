महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019: बॉलीवुड की ‘ड्रीम गर्ल’ हेमा मालिनी ने डाला वोट, लोगों से की ये अपील

Maharastra Assembly Elections 2019 Live: महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव (Maharashtra and Haryana Vidhan Sabha Chunav 2019) के लिए मतदान आज हो रहा है। दोनों राज्यों में वोटिंग शुरू हो चुकी है। वोट देने के लिए बॉलीवुड सितारे भी अपने निर्धारित पोलिंग बूथ पहुंच चुके हैं।

हाल ही में रितेश देशमुख, आमिर खान, पद्मिनी कोहलापुरी, बीजेपी नेता रवि किशन, गोविंदा, सुनीता अहूजा, वरुण धवन, जॉन अब्राहम समेत कई बॉलीवुड सितारों ने मतदान किया और लोगों से अपील की कि वे अपने वोट देने के अधिकार का सही इस्तेमाल करें और सोच-समझकर वोट दें।

अनुभवी एक्ट्रेस हेमा मालिनी वोट डालने मुंबई के अंधेरी पश्चिम पहुंची हैं जहां उन्होंने लोगों से वोट डालने की अपील की। और मीडिया से रू-ब-रू हुईं।

#MaharashtraAssemblyPolls: Actor and BJP MP Hema Malini casts her vote at a polling booth in Mumbai's Andheri (West). pic.twitter.com/xkCxLAhq0r