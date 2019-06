माधुरी दीक्षित ने सलमान खान को दिया ये चैलेंज, क्या पूरा करेंगे 'भाईजान'

बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित कलर्स पर आने वाला शो 'डांस दीवाने सीजन 2' में जज के तौर पर नजर आने वाली हैं। ये शो जल्द ही ऑनएयर होने वाला है और इसी बीच शो के तीनों जजों ने सलमान खान को एक चैलेंज दिया है। बता दें कि ये चैलेंज सलमान की फिल्म 'भारत' से जुड़ा है। दरअसल, कलर्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में तीनों जज सलमान की फिल्म भारत के गाने 'स्लो मोशन' पर डांस कर रहे हैं।

इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'हमने आपका स्लो मोशन चैलेंज लिया है, क्या आप भी हमारा डांस दीवाने चैलेंज लोगे?' हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या सलमान खान इस चैलेंज को लेंगे या नहीं?'

Hi @BeingSalmanKhan, now that we've taken the Slow Motion Challenge, will you take the #DD2challenge too?#DanceDeewane2 starting tomorrow, every Sat-Sun at 9 PM. @MadhuriDixit @TheTusharKalia @ShashankKhaitan @Thearjunbijlani



Anytime on @justvoot. pic.twitter.com/LCZ2yNKNF1