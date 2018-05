video- 23 साल बाद फिर दिखीं माधुरी- रेणुका शहाणे की जोड़ी, 'लो चली मैं' गाने पर किया जबरदस्त डांस

1994 में आई फिल्म 'हम आपके हैं कौन' के लगभग 23 साल बाद रेणुका शहाणे और माधुरी की जोड़ी एक बार फिर वायरल हो रही है। इस जोड़ी ने फिर से साबित कर दिया है कि इन्हें कोई भी टक्कर नहीं दे सकता है। माधुरी और रेणुका एक बार फिर से 'लो चली मैं' गाने पर जम कर डांस करते हुए नजर आई। इस वीडियो को धर्मा प्रोडक्शन ने ट्व‍िटर पर शेयर किया है।

इनके डांस को देखकर 23 साल पुरानी दो बहनों की कहानी याद आ गई जिसमें दोनों बहनें जमकर नाचते गाते हर खुशी को इंज्वाय किया करती थी। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। 'हम आपके हैं कौन' 1994 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में रेणुका और माधुरी ने बहनों की भूमिका निभाई थी। माधुरी और सलमान की जोड़ी ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी । आज भी इस फिल्म को देखकर दर्शकों मस्त हो जाते हैं। फिल्म में सलमान खान रणुका के देवर बनें थे।

कातिलाना अदाओं से प्रिया प्रकाश ने फिर किया फैंस को घायल, नया वीडियो भी वायरल

'Lo chali' @MadhuriDixit aur @renukash, recreating the icnonic #HumAapkeHaiKoun song on the sets of #BucketList. It's true, some memories never fade!✨ pic.twitter.com/2Ntkczaqum