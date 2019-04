'Made In Heaven’ सीरीज बनी भारत की सबसे लोकप्रिय Web Series: रिपोर्ट

स्कोर ट्रेंड्स इंडिया ने हाल ही में मार्च माह में लोकप्रियता में रही 20 वेबसीरिज की लिस्ट निकाली हैं। इस चार्ट पर ‘Mirzapur’ नंबर वन स्थान पर और ‘Sacred Games’ दूसरे स्थान पर दिख रहें हैं। वहीं, मार्च के महिने में रिलीज हुई वेबश्रृखंला ‘Made In Heaven’ तीसरे स्थान पर है। गौरतलब हैं कि मार्च में रिलीज हुई ‘Made In Heaven’, ‘The Final Call’, ‘Flip’, ‘Delhi Crime’ और ‘The Sholay Girl’ इन वेब सीरीज में से ‘Made In Heaven’ लोकप्रियता में अव्वल स्थान पर दिख रही है।



पिछले कई दिनों से स्कोर ट्रेंड्स इंडिया चार्ट्स पर ‘Sacred Games’ और ‘Mirzapur’ इन दोनों क्राइम थ्रिलर्स ने लोकप्रियता में अपनी मजबूत पकड़ जमाते हुए पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है।

इन दोनों वेबसीरिज को अव्वल स्थान से हटाना, बाकी वेबसीरिज के लिए काफी चुनौती भरा है। इस March Amazon Prime की नवीनतम वेब श्रृंखला ‘Made In Heaven’ ने डिजिटल न्यूज (Digital News), न्यूज प्रिंट (News Print) और वायरल न्यूज (Viral News) में अच्छी लोकप्रियता हासिल कर 67.57 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है और March 2019 में रिलीज हुई वेब सीरीज में वह अव्वल स्थान पर है।

इसके साथ ही, Zee-5 Original ‘The Final Call’ में अर्जुन रामपाल (Arjun Rampal), जावेद जाफरी (Javed Jafri) और नीरज काबी (Neeraj Kabi) के भी अच्छे प्रदर्शन से यह वेबश्रृखंला 42.57 अंकों के साथ छठवे स्थान पर पहुंची है। तो, मार्च में रिलीज हुई वेबसीरिज में वह दुसरे स्थान पर है। इरोस नाउ (Eros Now) ओरिजिनल की बिजॉय नांबियार द्वारा निर्देशित, 'Flip' 25.54 अंकों के साथ वेबसीरिज की लोकप्रियता के चार्ट में 11 वें स्थान पर है और मार्च (March) में प्रदर्शित हुई वेबसीरिज श्रृंखला में तीसरे स्थान पर है। जिसके बाद नेटफिक्स (Netflix) ओरिजिनल की ‘Delhi Crime’ 20.27 अंकों के साथ लोकप्रियता में 12 वीं रैंक पर है और मार्च में रिलीज हुई वेब श्रृंखला में यह चौथे स्थान पर है।

भारत की पहली स्टंट महिला रेशमा पठान (Reshma Pathan) पर आधारित बायोपिक ड्रामा, Zee 5 ओरिजिनल की ‘The Sholay Girl’ 10.41 अंकों के साथ 14वें स्थान पर है। March 2019 में रिलीज हुई वेबसीरिज में यह पांचवे स्थान पर है। यह आंकड़े अमेरिका की मीडिया टेक कंपनी स्कोर ट्रेंड्स इंडिया द्वारा प्रमाणित किए गए हैं।

The Kapil Sharma Show पर आईं रानी चटर्जी, बढ़ी डिमांड, टीवी के जानेमाने चैनल ने दिया ऑफर

Saif Ali Khan के कंधे पर बैठे नजर आए Taimur, वीडियो हो रहा VIRAL

स्कोर ट्रेंड्स के सह-संस्थापक, अश्विन कौल, बताते हैं कि March में रिलीज हुई वेबसीरिज में ‘Made In Heaven’ जल्दी से लोकप्रियता के शिखर की और बढ़ रही थी। 'The Final Call', ‘Flip’ और ‘The Sholay Girl’ भी March में रिलीज होते ही बहुत जल्द लोकप्रिय बनी। हमने जैसे ही, वेबसीरीज और उनमें अभिनय करने वाले स्टार्स को स्कोर ट्रेंड्स में ट्रैक करना शुरू किया। हमें नजर आया की, वेबश्रृंखला को सोशल (Social), वायरल समाचार (Viral Samachar), डिजिटल समाचार (Digital Samachar) और समाचार पत्रों में काफी ज्यादा लोकप्रियता है।

मार्च (March) में रिलीज हुई ‘Delhi Crime’ भी काफी रफ्तार से लोकप्रिय हो रही है। जिसकी वजह से हमें उम्मीद है की, यह वेबसीरिज आने वाले हफ्तों में लोकप्रियता के पायदान पर तेजी से चढ़ेगी। अश्वनी कौल आगे बताते हैं कि 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध 600 से अधिक समाचार स्रोतों से यह रैंकिंग उपलब्ध होती है। यह नंबर फेसबुक (Facebook), ट्विटर (Twitter), प्रिंट (Print) प्रकाशन, वायरल न्यूज (Viral news), ब्रॉडकास्ट और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे सैकड़ों स्रोतों से उठाए गए हैं और फिर कई अत्याधुनिक एल्गोरिदम इस विशाल डेटा की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। जिससे बॉलीवुड सितारों के स्कोर और रैंकिंग तक हम पहुंच पाते हैं।